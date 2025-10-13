快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達海外總部是否落腳北士科T17、T18基地，因為土地歸屬仍卡關，台北市長蔣萬安（左）下午到議會施政報告證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。至於新壽補償金額，台北市副市長李四川（右）表示，輝達私底下有表示，如果重訂契約有涵蓋補償新壽，「原則上他們願意概括承受」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會備詢，議題聚焦輝達北士科T17、T18案卡關，民進黨北市議員劉耀仁、國民黨北市議員柳采葳對於合意解約時間點質詢。蔣萬安回覆，希望能在10月24日以前回覆；另一個問題就是新新併，若沒有台北市書面同意，就可以成為終止合約。

劉耀仁說，新壽形容把輝達留在台灣是國家級戰略政策，他不知道新壽講這句話是不是真心，如果新壽董事會能夠無異議通過台北市府提出的40億元解約金，那就相信這是真心話，也會對企業形象改觀，全台人民、北市民會敬重。

劉耀仁也說，但是這幾天北市府和新壽都是隔空喊話，即便是發文也是文來文返，浪費時間且官僚，兩者約來北市府就能見面，而且這又是國家級大事，媒體和議員都有監督，也不敢黑箱作業。他也追問，既然有信心，那何時我能達成合意解約？

蔣萬安說，今天已正式發文給新壽，希望能在10月24日前、輝達給北市府正式信函請我們找土地之前，能有初步結果。「一開始都有盡全力，所有市府和公務員都卯盡全力，盡快圓滿成立。」

此外，國民黨北市議員柳采葳也質詢，現在合意解約的程序有沒有時效？新壽目前的態度，以及合意解約的金額？蔣萬安回應，北市府收到輝達具體信函，希望能在10月24日以前回覆，因此當然希望在此前，能夠與新壽啟動雙方合意解約。

地政局長王瑞雲也說，合意解約可以直接退的金額是30多億元，其他金額就是看新壽提了再來協議。但從新壽對外發布的聲明，看來是不同意30多億元的金額，所以北市府發文請正式、具體的條件提出。

柳采葳提醒，如果後續演變成法律戰，時間就不是10月24日的問題。蔣萬安說，一碼歸一碼，輝達仍是希望T17、T18朝雙方合議解約，回到台北市設定地上權。

蔣萬安也說，另一個問題就是新新併，三月已告知新壽，因為工期嚴重落後，所以依照契約規定，新壽合併而消滅，新壽要取得北市府書面同意，若沒有書面同意就可以成為終止合約的事由，屆時下一步就是終止合約。

輝達 北士科 蔣萬安 合意解約

新壽「分手費」…北市府：公開透明 若轉嫁輝達將「示警」

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市府今正式發公文給新壽「共同合意終止契約」。外界關注分手費多少才合理？還有輝達若將未實...

輝達北士科總部如何解？汪志冰追問有無圖利 李四川這麼說

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，國民黨北市議員汪志冰追問輝達落腳北士科T17、T18案。汪志冰問，針對相關法規，內政部有什麼...

T17、18解約金卡關？議員籲計算公開透明 市府：權利金標準一致

輝達鎖定北士科T17、T18兩塊用地設海外總部，但市府與現地主體新光人壽仍未談妥解約金額。市議員鍾沛君今日質詢指出，若從...

何時合意解約？蔣萬安盼新壽10月24日前回覆 揭這一步可走終止合約

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，議題聚焦輝達北士科T17、T18案卡關，民進黨北市議員劉耀仁、國民黨北市議員柳采葳對於合意解...

蔣萬安拚輝達留台北！盼10月底前與新壽達成解約初步共識

輝達（NVIDIA）進駐北士科卡關議題，台北市長蔣萬安表示，市府已正式發文新光人壽（新壽），請其提出具體合意解約條件，希...

輝達進駐T17、T18卡關？議員批新壽霸王硬上弓 蔣萬安：絕不被綁架

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，市府盼能與新壽合意解約，北市議員游淑慧主張「能戰才能和」，市府要有備...

