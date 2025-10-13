蔣萬安拚輝達留台北！盼10月底前與新壽達成解約初步共識

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午到議會施政報告證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安下午到議會施政報告證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。記者曾吉松／攝影

輝達（NVIDIA）進駐北士科卡關議題，台北市長蔣萬安表示，市府已正式發文新光人壽（新壽），請其提出具體合意解約條件，希望能在10月24日輝達正式函覆前，就T17、T18基地解約案達成初步結果，讓輝達落腳北士科是全體市民的共同期待，市府將全力以赴，盡速完成協議。

蔣萬安赴市議會備詢時指出，市府立場明確，新壽應提出具體且合理的解約條件，後續市府將依程序辦理，並編列相關預算送議會審議；輝達方面也已表達願意承擔應有費用，期盼雙方能儘快達成共識，推動重大公共建設與企業進駐。

至於進度時程，蔣萬安表示，北市府今天已正式啟動合意解約程序，希望能在輝達仍以T17、T18為首選前，就有明確方向，積極追求解約事宜，目標是儘快完成協議。

針對外界關心輝達若無法進駐T17、T18，是否有其他替代方案，蔣萬安說，目前輝達正同時評估T12基地與松南營區，其中T12涉及3至4位私地主整合，松南則因產權單純、僅涉及市府及中央土地，被視為備案。

在議員質詢中，有人提到「原新壽」因公司合併已消滅，北市府可依契約終止地上權案。蔣萬安回應，市府早在3月已通知新壽不同意由合併後公司承接T17、T18契約，理由是該案取得地上權三年多仍無實質開工，進度嚴重落後。

蔣萬安補充說明，新壽與市府共有三個地上權案，南港經貿案已完工、同意換約；南港轉運站因進度落後，市府要求提出趕工計畫；T17、T18則因延宕最久，市府明確不同意合併後換約。

對於議員關切內政部是否支持，副市長李四川回應，若北市府與新壽合意解約，土地將回歸市府，但依現行法令仍須公開招標，除非修訂徵收條例辦法，否則不能直接交由輝達，後續修法方向會朝制度化處理，確保公平一致。

蔣萬安重申，北市府與輝達保持密切聯繫，專案小組定期開會追蹤進度，盼能讓輝達留下，為台北帶來長遠發展動能。

輝達 北士科

