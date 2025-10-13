新壽「分手費」…北市府：公開透明 若轉嫁輝達將「示警」

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市府今正式發公文給新壽「共同合意終止契約」。外界關注分手費多少才合理？還有輝達若將未實現利益轉嫁輝達，市府會不會向輝達「示警」？北市地政局表示，已經跟新壽說，未來提的金額，後面都會公開透明來處理，北市府會「示警」輝達。

蔣萬安今天赴議會施政報告，針對新壽T1718地上權案，蔣表示，目前新壽付給市府的權利金為29億多；土地租金約2億多，總計大約32.7億元，如果後續合意解約，地政局長王瑞雲表示，依照契約規定，若是合意解約，還沒有發生的預繳權利金、履約保證金都可以退。

至於過去已經付的地租及權利金，王瑞雲說，這部分根據契約是要協商，這部分要協商的金額約是6億元，北市府就是回到合約，怎麼規定就怎麼計算。

張斯綱也問蔣萬安，新壽會不會將未實現的利益轉嫁給輝達，如新壽要求140億，與北市府合意解約50億元，將其餘的90億元轉嫁要輝達給？北市府會不會表達意見、對輝達「示警」？市府會不會干預？王瑞雲說，已和新壽說，未來提的金額，後面都會公開透明來處理，北市府會「示警」輝達。