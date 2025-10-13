輝達進駐T17、T18卡關？議員批新壽霸王硬上弓 蔣萬安：絕不被綁架

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，市府盼能與新壽合意解約，北市議員游淑慧主張「能戰才能和」，市府要有備案更要依約行事，才不會被新壽要脅，新壽在合約明定狀況下，堅持合併並和輝達簽MOU，痛批是「霸王硬上弓」。市長蔣萬安表示，會依法行程，不被外界綁架。

游淑慧指出，今年3月新壽就曾來問，若未來與台新合併被消滅，包含南港經貿園區、南港轉運站、北士科T17、18等三塊地是否同意變更契約主體，而市府3月17日就回文針對三個個案給予不同答覆，當時輝達尚未宣布要進駐北士科，也不單單只針對T17、18來詢問。

游淑慧說，市府態度早已確定與輝達無關，且合約規範一致若要變更主體，都需事先經過市府同意，否則市府有權來終止，這也是受「促參法」規範，合約上明確寫，新壽不可以直接將地上權移轉也不可以任意與其他公司合併，新壽卻明知故犯仍要與台新合併還和輝達簽MOU，痛批這是「霸王硬上弓」。

蔣萬安表示，3月已明確告知新壽一但有合併，沒有取得市府書面同意，市府有權終止契約，市府態度、立場堅定，雖然大家都有共同目標一切依法行政，市府不會被外界綁架。