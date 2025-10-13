發函新壽合意解約 蔣萬安盼10/24前有初步結果

輝達（NVIDIA）進駐北士科卡關。藍綠北市議員今天質詢都關切北市府和新壽合意解約金額和期限；市長蔣萬安說，盼北市科T17、T18於10月24日前，能有初步結果。

台北市議會下午進行市長施政報告與質詢及答覆。國民黨市議員秦慧珠首先質詢表示，台北市政府昨天終於積極出擊，今天要發文給新光人壽並協商合意解約；新壽則對外放話說未要求新台幣107億元，但部分媒體報導稱約為60億至70億元，究竟現在合意解約費用到底多少。

秦慧珠認為，新壽的107億元是用50年地上權總體利潤計算所得，若除以10年收益約為21.4億元，但若以60億至70億元來看，顯然新壽仍繼續抬高價碼談判，這107億元是否為新壽簽MOU要向輝達要錢，抑或是北市府要給。

蔣萬安答詢表示，新壽和輝達所簽MOU無從得知內容。現在新壽要提具體條件及合理計算方式；按照程序，若北市府出錢，就要依規定編預算送議會，輝達也曾表達過「願意承受該承受的部分」，待新壽具體方案提出，再進行三方協商。

台北市副市長李四川也說，北市府在過去幾個月的協調過程中，其實每週都在開會，並非被動；其次，若按新壽要求直接轉移，按其簽訂MOU當然希望直接由輝達出錢，但北市府回覆當初訂定契約是要蓋好建築物才能轉移，但現在根本沒蓋，若直接轉移涉違背契約，若北市府修改契約直接轉移則涉及圖利問題。

李四川說明，輝達要求新壽和北市府解約，再由北市府直接轉移給輝達，若按契約和3年利息、利潤歸還新壽（約30幾億加上8億元），但新壽認為應加上50年的預期利潤（評估約107億元）。

緊接著，國民黨籍市議員汪志冰質詢問說，目前各方都有初步共識，輝達要的就是T17、T18方案，北市府可朝合意解約走，但後續法律問題要如何解決，以及補償金部分要經議會審查通過，一定要合法、合理、合情。

李四川表示，北市府若和新壽合意解約，土地返還北市府後，依現有法令仍要公開招標，不能直接給輝達，所以內政部按徵收條例希望修法，若修法會朝通案處理為原則。

國民黨市議員曾獻瑩認為，除讓新壽先自行提案外，北市府也可先提較低價錢方案，不能讓對方獅子大開口；國民黨籍市議員吳世正則問到，新光金控和台新金控合併，法定是否為新公司，是否有機會解約。

蔣萬安表示，其實大家都有共同目標，就是希望輝達能順利落腳台北，對台灣未來長遠發展至關重要，現在也很確定輝達希望新壽和北市府合意解約，再由北市府取得土地後，專案設地上權給輝達，北市府今天也正式發文給新壽，希望他們提出具體合意解約條件，照相關程序進行。

李四川也說，北市府之前初估金額約為5億至8億元，加上新壽先前已繳的30幾億元也要返還。

台北市法務局長連堂凱說明，按合約規定，若合併時要先取得北市府同意，才能讓新公司繼受此合約。北市府早在3月就曾表態過，但當時是針對此案開發進度落後部分，表示若到時合併不會同意換約，但非因受輝達因素。

同時，若透過此方法而取得土地，輝達也說不樂見，仍希望朝合意解約方式走。

民進黨籍市議員劉耀仁追問，新壽說輝達說留在台灣是國家級戰略政策，若新壽董事會能無異議通過北市府所提40億元解約金，就相信新壽是講真心話。

劉耀仁認為，北市府發文新壽協商，不如直接約在北市府會面協商，不要文來文去、浪費時間，否則輝達耐心要到極限了，且議會不分黨派、立場一致，中央也力挺，若輝達沒留在北市，蔣萬安連任之路堪憂，究竟何時能和新壽達成合意解約協定。

蔣萬安答詢說「我有信心」，希望盡快和新壽合意解約，所以今天正式發文，希望在10月24日、輝達正式行函北市府找其他土地之前，T17、18能有初步結果，盡全力讓輝達落腳北市，後續會啟動合意解約正式程序。