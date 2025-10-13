李同榮再開口預測：輝達案結果只有一個

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市趨勢專家李同榮表示，接下來輝達進駐北士科的戲碼，就是六步曲，最終完成輝達落腳北士科T17、T18。吉家網提供
輝達（NVIDIA）落腳北士科在各方殷切期盼下，北市副市長李四川於12日召開記者會宣布啟動與新壽「共同合意終止契約」協商。

房市趨勢專家李同榮認為，北市府急於假日舉行記者會，代表市府積極促成態度，輝達案發展方向有三種可能，最終只有一個結果，就是圓滿落幕，輝達有望取得T17、T18地上權。

李同榮認為，北市府處理輝達案程序已經非常明朗化，三種可能的方案為：一、就T17、T18與新光共同合意終止契約再專案由輝達承接，二、北士科T12與鄰地整合做為備案，三、中央協助松南營區為第二備案。因此，優先解決方案，輝達能否順利進駐T17、T18的主要關鍵在解約補償金的合理認定。

李同榮認為，上述三種可能方案，其實只有T17、T18最具可行性，T12須要整合私地，也會牽涉價格問題，政府介入是否也會擔心圖利問題；而松南營區又要依賴中央與軍方協調，市府難以掌控，因此，在新光與輝達MOU失效後，且輿論對新光的壓力下，此時正是市府提出共同合意終止合約的時刻。

李同榮進一步預測，接下來的戲碼，就是完成輝達落腳北士科T17、T18的六步曲：

（一）北市府發函要求新壽共同合意終止合約。

（二）中央主管機關道德勸說新新金。

（三）新壽提出共同合意終止合約之解約金額。

（四）北市府與新壽進行協調合意解約金。

（五）北市府編列新壽解約金額預算送議會審核。

（六）北市議會通過預算後，市府與新壽解約再與輝達進行簽約。

李同榮指出，而輝達落腳T17、T18最後成局的關鍵，也就是在台北市議會的背書，相信議員們不分藍綠，都會積極促成此一攸關國家AI戰略目標的重大投資案件。

