輝達北士科總部如何解？汪志冰追問有無圖利 李四川這麼說

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今到議會備詢，副市長李四川（中）針對輝達案說明。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左）今到議會備詢，副市長李四川（中）針對輝達案說明。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，國民黨北市議員汪志冰追問輝達落腳北士科T17、T18案。汪志冰問，針對相關法規，內政部有什麼說法或承諾嗎？未來輝達案修改辦法後，應該要有一致性。副市長李四川說，修正辦法之後，都是通案狀況，每個人符合就辦理。

汪志冰說，目前輝達仍是首選T17、T18基地，也就是市政府與新壽採合意解約，按照內政部准許北市府修改的辦法，10月13日發函給新壽，那法規面的部分，內政部有什麼說法或承諾嗎？

李四川說明，原則上內政部准的是北市府報給內政部，如果和新壽合意解約，土地回到市政府，若依照現有法令，還是要公開招標，還不能直接給輝達，所以內政部就按照北市府的徵收條例，希望北市府去修訂辦法，如果修訂，原則上就可以直接轉。

汪志冰追問說，是不是北市府只要修訂辦法，內政部就能接受？北市府不會有圖利問題？李四川回覆，「對，不過，我們談的圖利並非這件事，談的是直接改契約、直接轉給輝達。北市府還是要土地拿回來。」

汪志冰說，另外補償金部分，是要經過台北市議會審查通過，強調一定要合法合理合情，北市府向新壽說要大膽提出數據，沒有上下限，「我聽了都有點驚。」到時候拿出一個天價送到議會來，我們是準還是不準？腹背受敵，不要讓議員為了圖利這件事情，集體背書。

李四川說明，新壽擔心的是背信，那就在不會被董事會質疑背信條件之下，大膽提出，如果市府審查合理，這幾天氛圍應該不會。汪志冰也追問，「未來不管提出什麼數字，都要有合理計算方式，否則一大筆錢送到議會，是要答應還是做罪人？」

汪志冰也強調，整件事情要有一致性、公平性，如果明天是超微半導體公司（AMD）主席蘇姿丰來呢？是不是比照辦理？接下來是不是應該要有通案法令依據？

李四川強調，修正辦法之後，都是通案狀況，每個人符合就辦理。

