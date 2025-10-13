輝達北士科卡關秦慧珠追107億元誰付？ 蔣萬安：三方會協商

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員秦慧珠今續追輝達北士科案。記者邱書昱／攝影
北市議員秦慧珠今續追輝達北士科案。記者邱書昱／攝影

輝達（NVIDIA）台灣總部計畫進駐北士科T17、T18卡關，北市府也正式發文給新壽。台北市長蔣萬安今到市議會備詢，國民黨北市議員秦慧珠質詢，媒體所稱的107億元是輝達要給還是台北市民給？蔣萬安說，在溝通過程當中，輝達也表達願意承受該承受部分，「要待新壽將具體方案提出，三方會協商。」

秦慧珠質詢，新壽目前合意解約的費用是多少？市政府高層私下透露，新壽所提的107億元，是50年地上權利潤，如果是算10年也可以，這樣換算就是21.4億元，然而，新壽又拋出60、70萬元，顯然是抬高價碼，「原來的107億元據說是要找輝達要？到底是台北市民給還是找輝達拿？」

蔣萬安說，輝達和新壽簽的MOU是企業簽訂，市府無從得知內容。107億元是媒體相關報導，但現在新壽要提具體的條件是多少，也要也、告訴我們具體計算方式合不合理，這部分後續會依照相關程序。「我們在溝通過程當中，輝達也有表達願意承受該承受部分。待新壽將具體方案提出，三方會協商。」

李四川補充，協調部分北市府其實這幾個月每個禮拜都開會協調，並不是被動。有關按照新壽直接轉移、簽訂MOU，當然會希望這部分錢是輝達直接轉。但是北市府說明，訂定契約是建築物要蓋好才能轉移，但現在建築物根本還沒蓋好，所以直接轉移是違背契約。

李四川說，如果市府修改契約直接轉移，又涉及到圖利問題。秦慧珠追問，如果新壽願意解約，只跟北市府拿回權利金和租金，台北市沒有一毛錢損失，這件事情是可以做的？

李四川說，如果是按照這個樣子，是不是把繳來的錢，包含三年多的利息、利潤還給新壽，這就是外界所說的30億元加上8億多元，共計40億元，但是新壽說還有50年的利潤，評估這部分就是107億元。「但輝達不可能沒有契約付107億元。」

