新壽分手T17、T18給輝達值多少？ 北市估算合理補償金「5到8億」
輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，市府盼能與新壽合意解約，站雙方解約金仍未有共識，今日施政報告議員詢問市府是否有初估多少錢較為合理，副市長李四川表示，市府估算約5到8億較為合理，加上原先新壽履約金約30多億，仍盼新壽先提條件再來討論。
北市副市長李四川昨天舉行記者會表示今將發函給新壽，盼能朝合意解約方向討論，而「分手費」需要多少，李強調，理解新壽需考量到利潤，對董事會要有交代，市府不會預設任何立場。市長蔣萬安今施政報告也重申該原則強調，先讓新壽提具體條件出來。
議員曾獻瑩表示，市府應該要有一個自己算得金額，不可能新壽提多少就直接送到議會，應該要有一個立場那議會知道市府估算大概金額，不能讓新壽無上限的獅子大開口。李四川表示，除了新壽所繳的履約金外30幾億外，市府有初步估算額外再給新壽約5億到8億。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言