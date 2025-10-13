新壽分手費多少合理？ 李四川：補償這一塊輝達願概括承受

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市副市長李四川昨宣布啟動「共同合意終止契約」協商，今天已經正式發公文給新壽共同合意終止契約。對於分手費多少才合理？李四川今天赴議會備詢前受訪說，有關金額部分，只要與輝達重訂契約，有類似補償這一塊，原則上他(輝達)表達願意概括承受。

李四川今天下午赴議會備詢前證實，北市府今天公文已經發函給新壽，原則上有三點。第一，請新壽同意合意終止契約；第二，就是有關終止契約，新壽的條件是什麼？最後一點就是回應新壽的兩點聲明公文，原則上希望能有協調機制，北市府告知，新壽提方案不同意才有爭議，有爭議才會有協調，請新壽先提出方案。

對於分手費多少才合理？媒體問李四川，有民進黨議員說只會同意40億元，超過的要輝達幫忙？李四川說，輝達有私底下表示，希望這塊土地是能夠新壽與市府合意解約，再直接設定給輝達，由輝達直接對口北市府。有關金額部分，當然提出來到重訂契約，有類似補償這一塊，原則上他(輝達)願意概括承受。