北市證實已發文新壽 李四川喊話吳東亮：應該會有好成果

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市副市長李四川今已發公文給新壽共同合意終止契約。由於新壽昨天也發文北市府提兩聲明，李今被問是否有感受新壽誠意？還有未來對口是否金控董事長吳東亮？李表示，新壽的代表人是誰？由他們提出來，只要能解決問題，我們都接受。

李四川喊話吳東亮，以亮董的地位這麼高，現在也是工商理事長，我想會很快將這一塊來做協調，原則上應該會有好的成果。

輝達進駐北士科T17、18啟動協商，對於北市府已經正式發公文新壽合意終止契約，新壽昨也發文市府提出兩點聲明，李四川被問及，是否有感受到新壽的誠意？李四川說，協調部分，新壽都很有誠意，只不過他跟我們一樣，「有擔心」。

李四川說，北市府的公務員擔心有圖利，新壽擔心有背信問題。現在圖利的這一塊，沒有直接移轉違背契約，這一塊就沒有；背信部分，新壽要考慮，這塊地以後預期的利率多少，不過那就只是金額，就由新壽詳細去計算，送過來方案後就會來協商，如果三分(市府、新壽、輝達)坐下來談，輝達也同意狀況下，這個問題不大。

李四川說，現在北市府的公文對口都還是新壽。今天北市府發函新壽的公文，原則上有三點。第一，請新壽同意合意終止契約；第二，就是有關終止契約，新壽的條件是什麼？最後一點就是回應新壽的兩點聲明公文，原則上希望能有協調機制，北市府告知，新壽提方案不同意才有爭議，有爭議才會有協調，請新壽先提出方案。