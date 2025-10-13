快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進駐T1718 新壽合意解約分手費多少？ 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今下午赴議會備詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今下午赴議會備詢。記者林麗玉／攝影

輝達進駐T17、T18，北市府今已正式發公文給新壽共同合意終止契約協商。市長蔣萬安今天被問及分手費，輝達是否會來幫忙，補償部分概括承受？蔣說，希望新壽接下來可以提出具體合意解約條件及具體金額。

蔣萬安今下午赴議會備詢受訪表示，對於與新壽協商合意解約，蔣說，當然目前，北市府今天已經發文給新壽，希望新壽接下來可以提出具體合意解約條件及具體金額。媒體追問未來是否對口金控董事長吳東亮？蔣說，市府對口一直都是新壽，依照合約規定，一直如此，蔣也強調，市府也一直都跟輝達保持聯繫。

輝達 北士科

延伸閱讀

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

民眾不怕等車「最怕不知等多久」蔣萬安：日本偏僻景點都準時

參加國慶升旗 蔣萬安：要銘記先人創建中華民國付出的努力

影／二寶、三寶都沒來！今年國慶升旗只剩「3寶爸」蔣萬安唱國歌

相關新聞

新壽分手費多少合理？ 李四川：補償這一塊輝達願概括承受

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市副市長李四川昨宣布啟動「共同合意終止契約」協商，今天已經正式發公文給新壽共同合意終止...

北市證實已發文新壽 李四川喊話吳東亮：應該會有好成果

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市副市長李四川今已發公文給新壽共同合意終止契約。由於新壽昨天也發文北市府提兩聲明，李今...

輝達進駐T1718 新壽合意解約分手費多少？ 蔣萬安說話了

輝達進駐T17、T18，北市府今已正式發公文給新壽共同合意終止契約協商。市長蔣萬安今天被問及分手費，輝達是否會來幫忙，補...

輝達北士科卡關秦慧珠追107億元誰付？ 蔣萬安：三方會協商

輝達（NVIDIA）台灣總部計畫進駐北士科T17、T18卡關，北市府也正式發文給新壽。台北市長蔣萬安今到市議會備詢，國民...

新壽分手T17、T18給輝達值多少？ 北市估算合理補償金「5到8億」

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，市府盼能與新壽合意解約，站雙方解約金仍未有共識，今日施政報告議員詢問...

新壽已收市府公文 研議是否回應　

針對輝達（NVIDIA）預定進駐的北士科 T17、T18 地上權用地案，北市府與新光人壽的協商進入新階段。據了解，新光人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。