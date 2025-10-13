輝達進駐T1718 新壽合意解約分手費多少？ 蔣萬安說話了

輝達進駐T17、T18，北市府今已正式發公文給新壽共同合意終止契約協商。市長蔣萬安今天被問及分手費，輝達是否會來幫忙，補償部分概括承受？蔣說，希望新壽接下來可以提出具體合意解約條件及具體金額。

蔣萬安今下午赴議會備詢受訪表示，對於與新壽協商合意解約，蔣說，當然目前，北市府今天已經發文給新壽，希望新壽接下來可以提出具體合意解約條件及具體金額。媒體追問未來是否對口金控董事長吳東亮？蔣說，市府對口一直都是新壽，依照合約規定，一直如此，蔣也強調，市府也一直都跟輝達保持聯繫。