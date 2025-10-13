快訊

新壽已收市府公文 研議是否回應　

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
輝達（Nvidia）台灣總部將落腳北士科T17、T18一案，新壽今日下午已收到市府公文，研議是否回應。圖／本報資料照片
輝達（Nvidia）台灣總部將落腳北士科T17、T18一案，新壽今日下午已收到市府公文，研議是否回應。圖／本報資料照片

針對輝達（NVIDIA）預定進駐的北士科 T17、T18 地上權用地案，北市府與新光人壽的協商進入新階段。據了解，新光人壽今（13）日下午已正式收到台北市政府發出的「共同合意終止契約」公文，內部隨即召開會議，評估是否於今日回覆市府。

不過，因為雙方對於協調機制的看法仍有部分落差，所以一般預料，雙方今日都會以內部討論為主。

消息人士指出，新壽方面今早也已向北市府送出公文，重申願依合約規定進入「爭議協調機制」，希望透過正式程序處理雙方歧見。不過市府認為，新壽尚未提出具體的合意解約條件與金額，現階段仍以「合意終止契約」為主，待新壽提出可行方案後，再研議後續進度。

至於外界盛傳的約60-70億元「分手費」，李四川今日受訪時未正面回應，只表示市府「不預設立場」，重點是讓新壽能提出「不會被質疑背信」的具體方案。若條件合理，市府將編列預算報議會審查。

據了解，新壽內部傾向先審慎研議市府來函內容，再決定是否於今日正式回覆。雙方在「協調機制」的認定仍存在落差，也讓後續談判變數增加。

