新壽投資北士科案 彭金隆：都審時間不算在五年時限

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
輝達進駐北士科T17 （圖）、T18基地卡關。金管會主委彭金隆13日表示，保險業投資不動產部分，新壽此案是素地投資，依規定最長5年內要有收益，但這段期間不含都市設計審查及審議期間。中央社
立委賴士葆13日於立法院財委會問到，針對輝達（NVIDIA）用地爭議，總統賴清德已開口希望中央和地方合作讓輝達留在台灣，金管會的武器在哪裡？金管會主委彭金隆強調，這是新光人壽與台北市政府在地上權合約的爭議，金管會只關注不動產投資，保險業投資不動產規定當取得素地後，需於五年內創造收益的部分，「都審時間不算」。

針對北市府預計以新壽得標北士科地上權開發案時尚未與台新人壽合併為由解除契約，彭金隆表示，新壽與台新人壽的合併預定於明年1月1日，法律上消滅公司為新光人壽、存續公司為台新人壽，合併更名後為新光人壽，不過金管會只關注金融監理議題，有關新壽與北市府的契約糾紛，主管機關不會介入，但有關不動產投資則有完整規範，新壽就必須遵守。

賴士葆提及，新壽自2022年2月起投資該地後，今年底就保險業投資不動產規範所定義的四年？彭金隆強調，現在規範就是當取得素地後需有收益，但都審時間不算；現在不動產投資寫在保險法146-2條，買了土地不可能立刻有收益，因此明定五年，都審時間都可以扣除。

