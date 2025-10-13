輝達案結局定了？李同榮預測接下來六戲碼：最終這結果

房市趨勢專家李同榮表示，輝達落腳北士科在各方殷切期盼下，北市副市長李四川於12日召開記者會宣布啟動與新壽「共同合意終止契約」協商。北市府急於假日擧行記者會，代表市府積極促成態度，輝達案目前雖有三個方案，但他認為最終結果，就是輝達順利取得T17、T18地上權。

李同榮表示，輝達企業總部目前三種可能方案優先順序依序是，一，T17、T18與新光共同合意終止契約再專案由輝達承接。 二、北士科T12與鄰地整合做為備案。三、中央協助松南營區為第二備案。

李同榮認為上述三種可能方案，只有T17、T18最具可行性。T12須要整合私地，也會牽涉價格問題，政府介入是否也會擔心圖利問題，而松南營區又要依賴中央與軍方協調，市府難以掌控，因此，在新光與輝達MOU失效後，且輿論對新光的壓力下，此時正是市府提出共同合意終止合約的時刻。

李同榮進一步預測接下來的戲碼，就是完成輝達落腳北士科T17、T18的六部曲：

一、北市府發函要求新壽共同合意終止合約。 二、中央主管機關道德勸說新新金。 三、新壽提出共同合意終止合約之解約金額。 四、北市府與新壽進行協調合意解約金。 五、北市府編列新壽解約金額預算送議會審核。 六、北市議會通過預算後，市府與新壽解約再與輝達進行簽約。

他表示，輝達落腳T17、T18最後成局的關鍵，就是台北市議會的背書，他相信議員不分藍綠，都會積極促成此一攸關國家AI戰略目標的重大投資案件。