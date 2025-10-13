輝達北士科總部案僵持不下 市場估「60至70億」分手費這樣算出來的

美商輝達（NVIDIA）台灣總部預定進駐北士科T17、T18基地卡關。新光人壽今日發文北市府，希望進入爭議協調機制，市府也在今日正式發文新壽，盼新壽提出合意解約條件，市場人士表示，根據市府提供的幾項資訊，可以推估分手費可能落在60-70億元。

市場人士估算，首先，新光人壽當初繳交的地上權保證金約30多億元，若解約，依法應全額退回。其次，根據市府內部評估，若北市府收回地上權再重新標予輝達，整體地上權價值可達109億元，市府也曾表示，若需支付新壽「分手費」，原則上應由輝達負擔，因此109億元內應包含「分手費」。

此外，金仁寶先前取得北士科總部土地時，繳交約80億元保證金，若市府比照辦理，希望能在T17、18一案中至少取得相近的金額，則109億元與80億元之間約30億元的差額，正可作為新壽的補償空間。將這筆差額加上應退還的新壽保證金，市場便推算出「60至70億元」的合理區間。

不過，這僅屬市場推估，實際金額仍須視新壽董事會討論與跟市府的協商結果而定。李四川今日強調，市府不反對協調，但前提是新壽必須先提出具體方案，三方若能達成共識，「根本就不必進入協調機制」。