新壽T17、T18開發期 彭金隆：不含都審最長5年

輝達進駐北士科T17、T18基地卡關，立委關切新壽投資開發期與金管會角色。金管會主委彭金隆今天表示，北市府跟新壽間屬契約爭議，金管會不會介入。至於保險業投資不動產部分，新壽此案是素地投資，依規定最長5年內要有收益，但這段期間不含都市設計審查及審議期間。

新壽是在2022年2月取得北士科地上權。

輝達進駐北士科T17、T18基地卡關，台北市副市長李四川昨天提到，將發函新壽要求「共同合意終止契約」。新壽透過聲明指出，籲請北市府依地上權契約的約定啟動協調委員會協調機制，努力共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐北士科T17、T18。

立法院財政委員會上午邀彭金隆率所屬機關首長列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆詢問，總統賴清德已指示中央要全力協助地方解決問題，金管會是否有角色可以協助，另外北市府稱消滅公司為新壽，原來簽約內容是5年開發，是否要5年期滿後北市府才可以跟新壽解約。

彭金隆回應，第一，從媒體報導看，這是北市府跟新光人壽的地上權合約爭議，金管會過往態度都不會介入契約糾紛，雙方有爭議就按契約精神解決。

彭金隆說明，第二，金管會主要監理範圍是針對保險業不動產投資，根據保險業辦理不動產投資管理辦法，新壽此案屬於素地投資，不太可能立即有收益，依照規範，最長在5年內完工並要有即時利用與收益水準，但這段期間並不包含申請建造執照前的都市設計審查及審議期間（都審期間）。

民進黨立委賴惠員關切，新光人壽消滅以及後續是否可能影響保戶權益等議題。

彭金隆指出，兩家金控子公司合併計畫已經送到保險局，目前正在補件審查中，存續公司是台新人壽、消滅公司是新光人壽，但是合併後更名為新光人壽。法律上新壽確實是消滅公司，但相關實體還是會存在，保險保戶的保障權益不變。