輝達台灣總部卡關 新壽忘了這常識 專家：已成最大輸家、再不讓會很慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新壽北士科T17、T18基地。圖／取自Ｇoogle Maps
輝達北士科T17、T18總部案變化快速，台北市政府表示，13日將發函新壽共同合意終止契約。住商企研室執行總監徐佳馨表示，事態發展至此，新壽已成最大輸家，如果不盡快讓步，還會輸更慘。

徐佳馨表示，輝達選中新壽T17、T18作為亞洲總部，對新壽來說，無疑是天上掉下來的禮物，本是大贏家。但新壽索求107億、做為未來50年投資預期報酬，讓形勢急轉直下，幾乎成為全民共敵，不僅影響公司形象，更為日後營運埋下不確定變因。

現在新壽已面臨二大困境。首先，新壽在北市還有其他地上權開發案，包括南港經貿段地上權案，南港轉運站地上權案等，新壽得罪北市府，未來這些開發案恐會被盯得緊緊的，一切「依法行政」。

第二，北市打算以「新新併」後新壽消失為由解約，不少人認為壽險公司合併後，新公司本來就概括承受消滅公司的資產負債，理由很難成立。

不過金管會卻指出，北士科案屬於新壽與北市府之間的商業契約，是否需另行取得市府同意、合併後是否仍有效，涉及雙方簽訂契約約定事項及解釋，應由該公司與北市府依契約約定處理，顯示輿論炸鍋，現在中央也不挺。

如果新壽仍不讓步，輝達案最終破局移走中南部事小，轉設其他國家，中央顏面無光，新壽得小心未來在金融部分恐受相當程度「檢視」。

徐佳馨表示，面對中央與地方的雙殺，對任何企業都非好事，現在看起來新壽吐出來勢在必行。畢竟經濟部說話了、金管會說話了，北市府也說話了，如果又要錢又要臉，那恐怕要啥沒啥。「民不與官鬥」是常識，讀懂政治風向，也是另一種公司治理與企業必修。

輝達 北士科

