新壽今發函盼協調T17、T18用地 李四川：先提方案再說

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，市府昨宣布今天就會行文新光人壽，但尚未發函今早就已收到新壽發函盼能進入協調機制。副市長李四川表示，不管是否進入協商都必須先提方案，若輝達、市府都同意就沒必要進入協商，市府不會預設解約金額，由新壽先提出再來討論。

李四川表示，今天上午已收到新壽來文，內容與昨天所發兩點聲明一樣希望能進入協調機制，市府立場並不反對，但一定要有方案，假設新壽同意合意終止契約就要將條件提出來，如果這條件市府、輝達同意，大概就沒有爭議沒必要進入協調機制，有方案才能坐下來協調，如果協調不同意，才會有爭議再進入協調機制。

李四川說，雙方協調若有爭議，造機制大概跟仲裁有一點類似，假如新壽提出三名代表，市府也會提出三名代表，再推一個中央仲裁者、召集人共同協商，但協調沒有強制性，因此最重要還是要新壽提出方案，如果在市府，就是跟輝達共同協商。

對於外傳解約金額可能達60至70億，李四川強調，市府沒有預設立場，新壽要對董事會有交代必須考慮一些他們該有利潤，那這部分就要由新壽來提出，這部分還是要尊重新壽自己要終止契約該有條件。