北士科卡關！解約金傳6~70億？李四川：不設上下限、條件新壽提

輝達台灣總部盼進駐北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，台北市府13日正式發文新光人壽，盼新壽在不影響董事會決議的情況下，提出合意解約條件。副市長李四川強調，市府不反對進入協調機制，但前提是新壽必須先提方案，沒有方案就談不下去，有方案才能協調，若三方達成共識，根本就不必進入協調機制。

李四川表示，市府上午收到新壽公文，內容與昨日下午新壽聲明一致，皆希望啟動協調程序。不過他強調，協調不是先決條件，重點是新壽要先講清楚願不願意合議終止契約、條件是什麼，若新壽能提出具體方案，市府與輝達即可啟動三方協商，盡快化解卡關僵局。

外界傳出合意解約金額可能落在60至70億元，李四川回應，「不曉得數字從哪裡來」，市府未預設立場，也不設金額上限或下限，尊重新壽自身評估與董事會決議。他表示，理解新壽需對董事會交代，但市府態度開放，「條件由新壽提，我們不干涉、不設限。」

針對新光金控董事長吳東亮召開會議、表態不願背負「趕走輝達」的罪名，李四川說，目前尚未直接聯繫，但相信「全國都希望輝達能留在台灣，尤其台北市民與市府，這是共同的共識」。

至於協調委員會機制，李四川說明，契約若發生爭議才會啟動，形式上與仲裁類似，雙方各提三人，中央機關再指派一名召集人，但無強制性，呼籲現在最重要的還是新壽先提出方案，三方才能真正坐下來談。