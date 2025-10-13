朝野立委關注金管會對輝達案態度 彭金隆：不介入民間契約爭議
國民黨籍立委賴士葆、民進黨賴惠員兩位立委在今日財委會質詢時，先後關切輝達台灣總部選址所在的北士科T17、18扯出新光人壽迄今未開發的問題，對此，金管會主委彭金隆首次回應此案，他強調，金管會本於金融監理職權，關注的是監理制度，不會干預民間的契約爭議。
彭金隆表示，金管會關注的是金融監理的議題，契約糾紛，金管會不會介入，但倘若是不動產投資，金管會已有一套完整的規範，就必須遵守。金管會的規範是，業者取得土地之後，都審時間不算，在5年時間內必須要開發。保險公司的地上權投資已非常多，保險法146條之2裡規定明訂給5年，並且由於都審問題不在業者身上，因此排除都審時間。
賴士葆詢問對於新壽與北市府的合意解約，金管會能否著力協助？彭金隆回應，這是雙方的協議：「我們是制度的建立者，管的是不動產公司的投資收益，不會去介入雙方合約的問題。」賴士葆接著說，賴總統已發話中央部會將給予協助，彭金隆則回應，協助的方式有很多，中央有很多部會，金管會則是監理機關，應回歸到尊重監理的職權。
