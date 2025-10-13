輝達T17、T18用地 北市今啟動與新壽「合意終止契約」

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，台北市副市長李四川昨宣布，今天就會行文新光人壽，啟動「共同合意終止契約」協商程序，加速協助輝達進駐計畫。他還表示，新壽擔憂背信問題，可「大膽地」提出不受質疑的條件，市府會編預算報議會審查。

新壽聲明 盼啟動協調機制

新壽則發出兩點聲明，強調九個月來都抱著最大誠意努力促成此事，但籲請北市府依地上權契約約定，啟動協調委員會協調機制，努力共尋最佳解決方法。但李四川隨即回應，市府與新壽並無爭議，不知新壽為何要協調，呼籲新壽盡快提協商金額，才能討論。

北市府擬以「新新併」為由與新光人壽解約T17、T18地上權，李四川昨率相關局處開記者會，李表示，經過數月來討論，他理解新壽董事長魏寶生擔心的背信問題，北市府會坐下來協商，不讓新壽管理階層被董事會質疑背信，如果解約金方案合理，市府一定會編列預算送議會審查，盡快解決此問題。

媒體問解約金多少才算合理？北市地政局長王瑞雲說，回到契約，如果雙方合意解約，履約保證金及按比率的權利金，目前計算是卅億元左右。

解約金多少 市府不預設立場

李四川說，合理價格要由新壽依五十年地上權提出，當初新壽提出一○七億元，魏寶生稱是初估，所以金額部分市府不預設立場。

李四川還表示，前幾天北市府與經濟部都接到輝達詢問，是否可找T17、T18以外土地，輝達給經濟部期限到十月廿四日，今天北市府發函後，原則上希望於十月廿四日前回應，但新壽可能還須經董事會討論，北市府無法設定時程。

「輝達仍最屬意T17、T18，不過T12、松南營區兩塊地市府也會進行。」李四川說，目前T12私地整合沒有問題；松南營區中央也願釋出另一塊地，都是輝達落腳北市備案。他強調，昨天就是針對輝達首選的T17、T18提出解方，他贊同台新金總經理林維俊說法，現在最重要是將輝達留下來，所以市府正式提出合意終止契約協商，希望新壽將土地還給北市府，再設定給輝達。

市場傳出 六十億至七十億元

知情人士認為，新壽要求多少、北市府能給多少，將是能否達成共識最重要關鍵。對於北市府昨說計算後總金額約卅億元，市場也傳出可能的金額約落在六十億至七十億元，但這與新壽、輝達的合作備忘錄（ＭＯＵ）所簽訂的一○七億元，有很大的落差。

知情人士指出，一○七億元主要是依預期利率、經濟成長率及租金收益率等三大指標精算，估算出T17、T18的潛在收益。

新壽董事長魏寶生昨說，尚未看到市府正式公文，無法確定李四川所提的協商方案內容為何。但合約規範，若雙方出現爭議，應由新壽、北市府各提出兩位代表，再由雙方共同認可的三位專家學者組成「爭議協商委員會」，透過正式機制解決歧見。