新聞幕後／輝達基地案 北市抓準時機談解約 民意當底氣

聯合報／ 本報記者林麗玉

台北市副市長李四川昨宣布啟動與新壽協商「共同合意終止契約」，企圖化解僵局，是因四大關鍵時機促使蔣市府做出決定。

一是新壽與輝達ＭＯＵ已到期失效，二是上周市長蔣萬安赴議會施政報告，議員、民意氛圍都要輝達留在北市；再者，新壽母公司台新新光金總經理林維俊出面喊話「齊心齊力讓輝達留下來，大家坐下來談。」輝達也請中央協助盤地，經濟部長龔明鑫透露輝達最屬意Ｔ17、Ｔ18，中央「應該會」出手與台新新光金控溝通。

據了解，李四川前天向蔣萬安分析情勢，拍板昨開記者會，宣布今天發文新壽啟動合意解約協商。北市府也擔心新壽不來談，已沙盤推演相關對應，若新壽拒絕協商，北市府定下十月廿四日期限，會將Ｔ12、松南營區兩個備案準備好。

市府知情人士分析，「這次北市府處理輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18的氛圍，與去年李四川處理大巨蛋能不能辦演唱會雷同」。當時許多民眾盼能在大巨蛋看演唱會，但議員質疑大巨蛋不符建築技術規則，不僅罵北市府，也質疑遠雄處理態度；如今新壽Ｔ17、Ｔ18地上權案也是如此，大家都想要輝達進駐，一邊罵北市府無能，一邊罵新壽獅子大開口。

「ＭＯＵ失效之後，新壽也開始急了。」這名市府人員說，李四川選擇此時出手，是因時機到了，這也是啟動協商的最大關鍵。先前李四川曾說過，ＭＯＵ失效不是卡關，反而是解除緊箍咒，之前新壽姿態相當高，但ＭＯＵ到期失效後，新壽開始不斷找媒體放話。新壽失去與輝達ＭＯＵ的保護傘，加上議會、民意支持構成底氣，既然最終目的是希望輝達留在北士科，市府就敢主動出手，跟新壽談合意解約的賠償金額。

