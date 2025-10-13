聽新聞
新壽南港轉運站落後 須提趕工計畫

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18進度卡關，法務局長連堂凱稱，Ｔ17、Ｔ18工程進度嚴重落後，評估才決定協商合意解約。至於南港經貿段地上權案，副市長李四川說，因已完工，北市府同意「新新併」移轉；南港轉運站因新壽工期嚴重落後，要提趕工計畫，核定完再說。

李四川說，南港轉運站先前工期延宕，前幾個月市府要求新壽趕工，也有一些爭議。今年三月新新併時，新壽就發公文北市府，詢問合併主體移轉問題，其中南港經貿段地上權案已完工，市府同意移轉。

至於南港轉運站案，李四川說，北市府當初有告知新壽要提趕工計畫，若還是延遲，每天會開罰卅萬元，一切依契約辦理。

很多人認為北市府要以「新新併」為手段，不同意新壽變更主體以便解約，收回土地。李四川說，主要是新壽違背市府當初招標發展經濟的理由。連堂凱也說，簽訂開發時間是五年，今年底已第四年，目前尚未動工，一年內要蓋好不太可能，才不同意更換法人。

民進黨北市議員鍾佩玲說，樂見市府從被動轉為主動。民眾黨議員黃瀞瑩也說，希望三方坐下來談。國民黨議員徐弘庭認為，明年全台「會計項目準則換軌」，對新壽來說，壓力更大。

