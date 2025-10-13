聽新聞
觀察站／輝達基地案 蔣萬安輸不起的關鍵考驗

聯合報／ 本報記者林麗玉施鴻基
台北市長蔣萬安將進入選舉年「施政檢驗期」。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安將進入選舉年「施政檢驗期」。圖／聯合報系資料照片

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18持續卡關，賴清德總統日前出手下令中央協助，原本台北市長蔣萬安五月迎來黃仁勳宣布輝達落腳的好消息，卻因地上權移轉爭議，全球ＡＩ龍頭能否進駐仍未定。為爭取輝達留在台灣，過去壁上觀的中央也出手，與北市隔空角力，蔣萬安及副市長李四川都有「不能輸」的壓力。

台灣搶進ＡＩ熱潮、全球科技巨頭尋找亞洲布局據點時刻，台北市爭取輝達設立海外總部，絕對是蔣萬安政治與產業雙贏王牌，同時展現施政格局、招商能力，但如今卻陷現實困境，不僅其他國家、各縣市都虎視眈眈，持續端出土地，盼輝達青睞。若稍有閃失，輝達跑掉了，套一句藍營民代所言，「蔣萬安也不用連任了」。

但現實情況是，新壽終究非北市府附屬單位，要企業提前解約，仍須在商言商，要新壽自動放棄嘴上的大肥肉，根本不可能，甚至上市公司更觸及公司治理、股東責任，還有法律風險，北市府若無具體誘因與補償機制，的確也難讓新壽願意與市府解約談判。

新壽經歷前市長柯文哲任內招標爭議，包括低權利金、不需投資計畫書等疑慮後，又任由Ｔ17、Ｔ18得標三年多仍是荒煙蔓草一片，不見地上開發進度，如今卻又緊咬著Ｔ17、Ｔ18不放，甚至先前更傳出曾開價上百億元的「分手費」，實也難獲社會輿論認同。

對蔣萬安來說，此刻面臨的絕非一場簡單的招商協商，而是一次主政能力關鍵考驗。北市府握有同意「新新併」地上權主體變更移轉與否籌碼，如何在讓公務員依法行政、又能促成開發間找到平衡，讓黃仁勳的「輝達星艦」能夠順利在台北市、甚至是Ｔ17、Ｔ18這兩塊地著陸，不僅關係北市經濟與科技發展，更是蔣萬安的政經壓力測試。

