輝達T17、T18基地案 吳東亮督軍定調協商

輝達在北士科Ｔ17、Ｔ18基地設總部一案，台北市副市長李四川表示今天將發文新光人壽，協商合意解約。據了解，台新新光金控董事長吳東亮已親自督軍介入，內部定調「這並非不能談的事，仍有轉圜餘地」，並研擬兩大策略方向。

知情人士表示，台新新光金內部昨天下午密集開會，針對收到公文後，目前定調兩個方向，第一先進入爭議協商機制，希望北市府協助解決背信問題，把問題攤出來一個個解決。其次，是淡化外界「新壽要錢」的印象。

知情人士說，這半個多月外界新壽「死要錢、阻擋輝達入主」的聲浪讓吳東亮頗為無奈，「如果真要錢，自己蓋房收租也辦得到」，何必盡力協助市府招商，且新光也無意牟取暴利，只是不可能無視股東權益。因此台新新光金控定調，未來對於所謂分手費或市府補償，除非談妥，否則一律三緘其口，專注於雙方或三方溝通、解決歧見。

據指出，自從九月底輝達和新壽簽署的ＭＯＵ失效之後，北市府、新壽對此案互相放話，「幾乎破壞互信基礎」，新壽母公司台新新光金內部不滿聲音漸大。據悉，董事長吳東亮已經親下指令，掌控溝通管道，台新新光金總經理林維俊上周對外說明時強調「不要對外放話」，也被視為是吳東亮的表態。北市府方面，市長蔣萬安上周數度公開回應，顯見此案已經隨著雙方主帥登場，整個案子進入關鍵期。

由於輝達在台設總部不僅是企業投資案，更攸關中央招商政策與北市國際競爭力，台新新光金內部評估，若繼續打口水戰，對今年七月才風光合併的台新新光金沒有好處，吳東亮才下達軍令狀，避免彼此誤會持續擴大。

最後，對於市府以工程進度延宕為由，打算收回地上權，相關人士說，與新壽確認後，Ｔ17、Ｔ18的工程及自建進度，董事會都有紀錄可查，並無延宕情事，只是因為近一年都在與輝達洽談，才會暫緩進度。且根據契約規定，地上權最晚須於二○二七年二月前取得使照（可延長兩年）。內部認為這並非攻防焦點，相信各方還是以輝達入駐為首要方案。台新新光金內部人士指出，輝達是國際大公司，北市府也全力支持，新壽這半年多來的舉動，「也當然不是釘子戶」，尤其在吳東亮掌控局面後，應該會有新的突破。

金融圈人士分析，這起事件對吳東亮而言，不僅是金控整併後的首次重大考驗，也攸關企業形象與外資信任。若能成功化解爭議，不僅能讓輝達留在台北，也將成為中央、地方與民間協力招商的新典範。