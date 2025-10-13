北市將發函「共同合意終止契約」 新壽促召開協調委員會

針對北士科T17、T18，台北市副市長李四川昨（12）日宣布，今天將發函新壽要求「共同合意終止契約」。新壽昨日再度提出希望能透過協調委員會機制，尋找最佳解方，據了解，新壽近日已發函北市府要求召開協調委員會。

知情人士認為，新壽要求多少、北市府能給多少，將是能否達成共識最重要關鍵。對於北市府昨日表達，依照合約，目前市府可以退還的是履約保證金及尚未發生的權利金，計算後總金額約30億元，市場也傳出可能的金額約落在60億至70億元，不過這都與新壽、輝達間合作備忘錄（MOU）所簽訂的107億元，有很大的落差。

知情人士指出，過去新壽向輝達提出的金額107億元，主要是依據預期利率、經濟成長率及租金收益率等三大重要指標精算，估算出T17及T18潛在收益。

2022年新壽以合計44億元標下T17及T18地上權，截至目前為止，新壽繳交金額約32億至33億元。而當初新壽與輝達的MOU，是針對潛在利益估算即達107億元，並沒有計算北市府返還權利金部分。

新壽昨日表示，九個月以來，本著最大誠意期盼能努力促成此事，且於5月間與輝達簽訂MOU；7月24日台新金控與新光金控合併後，母公司台新新光金控亦全力支持該案。就目前所面臨困境，台新新光金控總經理林維俊日前已對外表達，希望各方盡最大努力並透過溝通協調以促使輝達留在台灣，而北市府昨日記者會亦表達願與各方共同努力，讓此事圓滿順利。

新壽指出，鑒於北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達儘早入駐北士科T17、T18有不同看法，而雙方各有圖利或背信與否之擔憂，故新光人壽籲請北市府依地上權契約的約定啟動協調委員會的協調機制，努力共尋最佳解決方法。