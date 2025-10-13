輝達交地時程緊迫…北市府擬妥兩備案
輝達日前請經濟部與台北市再覓地，並於下周五（24日）前回覆。據了解，輝達仍希望留在台北市，且期待能在年底交地，由於交地時程緊迫，北市府一邊與新光人壽協調北士科T17、T18基地，另方面也已提出兩備案。
首先，T12方面與周邊私有地目前整合沒有問題，只要輝達點頭、小地主都同意出售給輝達。
另一個備案則是松南營區，李四川透露，當初市府曾帶他去看過，市有這一塊是3.1公頃，對面國有地是3.3公頃，假設T17、T18無法彈性運用，市府會以這兩個備案提給輝達研究。
知情人士透露，輝達團隊2024年曾經多次走訪中南部，甚至到高雄看了許多潛力場址，但都因不符條件而作罷，但由於輝達現在需要交地時間是「今年年底」，時間點緊迫，符合的只有公有用地（例如T12、松南營區）或是有企業願意讓地。
