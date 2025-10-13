北市喊話新壽提解約金額 盼合意終止T17、T18地上權契約

為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市副市長李四川昨（12）日宣布，今日將發函新光人壽，盼合意終止北投士林科技園區T17、T18地上權契約，並請新壽大膽提出合理、不會被董事會認為背信的具體條件，市府沒有預設立場。

知情人士表示，雙方對於解約「分手費」意見落差大，是最大癥結點，也是最後能否達成共識的關鍵。

輝達相中北士科T17、T18基地作為台灣總部，但目前新壽握有地上權合約，且輝達與新壽簽署的合作備忘錄（MOU）已於9月底到期，因北市府、輝達、新壽各有堅持，目前T17、T18用地仍舊卡關。

北市府昨日召開記者會，李四川表示，今日將發函與新壽共同合意終止契約，也會請新壽依契約規定，大膽提出合意終止契約的具體條件，盼以務實合作方式共同解決問題，讓輝達台灣總部能儘速落腳台北市。

李四川強調，依當時與新壽所訂定契約，要建築物蓋好才能移轉，新壽最希望土地能直接移轉，但到現在為止，新壽得標三年多，T17、T18土地上面仍是素地，若先前有意開發的企業知道北市府可直接移轉，公務人員會有圖利之嫌，因此一定要依法行政。

李四川表示，北市府與經濟部同樣接到輝達提出尋覓其他土地的請求，但T17、T18仍是輝達最喜歡的土地，因此他代表北市府對新壽提出共同合意終止契約，北市府將正式行文新壽。

新壽與輝達間MOU在9月底到期，李四川表示，看到台新新光金控總經理林維俊日前表示，希望民間跟市府坐下來談、把輝達留在台北市，他表達贊同。

至於新壽擔心的背信問題，李四川強調，會請新壽大膽提出合理金額、參採數據、如何不會背信的具體條件，送到市政府來，才能有具體方案坐下來談，讓市府能編列預算送議會審查。

市府近期拋出「新壽因合併而消滅，北市否決換約同意權」，卻遭誤會與輝達有關。李四川強調，今年3月、在輝達執行長黃仁勳宣布用地前，針對「北士科T17、T18地上權案」就因為遲未開發而不同意換約。



