北市喊話新壽提解約金額 盼合意終止T17、T18地上權契約

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市副市長李四川12日宣布，今日將發函新光人壽，盼合意終止北投士林科技園區T17、T18地上權契約。記者林俊良／攝影
為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市副市長李四川12日宣布，今日將發函新光人壽，盼合意終止北投士林科技園區T17、T18地上權契約。記者林俊良／攝影

為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市副市長李四川昨（12）日宣布，今日將發函新光人壽，盼合意終止北投士林科技園區T17、T18地上權契約，並請新壽大膽提出合理、不會被董事會認為背信的具體條件，市府沒有預設立場。

知情人士表示，雙方對於解約「分手費」意見落差大，是最大癥結點，也是最後能否達成共識的關鍵。

輝達相中北士科T17、T18基地作為台灣總部，但目前新壽握有地上權合約，且輝達與新壽簽署的合作備忘錄（MOU）已於9月底到期，因北市府、輝達、新壽各有堅持，目前T17、T18用地仍舊卡關。

北市府昨日召開記者會，李四川表示，今日將發函與新壽共同合意終止契約，也會請新壽依契約規定，大膽提出合意終止契約的具體條件，盼以務實合作方式共同解決問題，讓輝達台灣總部能儘速落腳台北市。

李四川強調，依當時與新壽所訂定契約，要建築物蓋好才能移轉，新壽最希望土地能直接移轉，但到現在為止，新壽得標三年多，T17、T18土地上面仍是素地，若先前有意開發的企業知道北市府可直接移轉，公務人員會有圖利之嫌，因此一定要依法行政。

李四川表示，北市府與經濟部同樣接到輝達提出尋覓其他土地的請求，但T17、T18仍是輝達最喜歡的土地，因此他代表北市府對新壽提出共同合意終止契約，北市府將正式行文新壽。

新壽與輝達間MOU在9月底到期，李四川表示，看到台新新光金控總經理林維俊日前表示，希望民間跟市府坐下來談、把輝達留在台北市，他表達贊同。

至於新壽擔心的背信問題，李四川強調，會請新壽大膽提出合理金額、參採數據、如何不會背信的具體條件，送到市政府來，才能有具體方案坐下來談，讓市府能編列預算送議會審查。

市府近期拋出「新壽因合併而消滅，北市否決換約同意權」，卻遭誤會與輝達有關。李四川強調，今年3月、在輝達執行長黃仁勳宣布用地前，針對「北士科T17、T18地上權案」就因為遲未開發而不同意換約。


延伸閱讀

輝達交地時程緊迫…北市府擬妥兩備案

北市將發函「共同合意終止契約」 新壽促召開協調委員會

幕後/時機到了！ 李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

北市府 李四川 地上權

延伸閱讀

北市府將發文啟動協商機制 新壽董座魏寶生：能談是好事情

「新新併」還有南港轉運站需移轉 李四川曝同意否關鍵

啟動與新壽合意終止契約 李四川：T12、松南仍是備案

若與新壽合意解約分手費多少？ 李四川不設立場：可大膽提條件

相關新聞

輝達T17、T18用地 北市啟動與新壽「合意終止契約」

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，台北市副市長李四川昨宣布，今天就會行文新光人壽，啟動「共同合意終止契...

輝達T17、T18基地案 吳東亮督軍定調協商

輝達在北士科Ｔ17、Ｔ18基地設總部一案，台北市副市長李四川表示今天將發文新光人壽，協商合意解約。據了解，台新新光金控董...

觀察站／輝達基地案 蔣萬安輸不起的關鍵考驗

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18持續卡關，賴清德總統日前出手下令中央協助，原本台北市長蔣萬安五月迎來黃仁勳宣布輝達落腳的好消...

新聞幕後／北市抓準時機談解約 民意當底氣

台北市副市長李四川昨宣布啟動與新壽協商「共同合意終止契約」，企圖化解僵局，是因四大關鍵時機促使蔣市府做出決定。

輝達首選T17、T18 圖解爭議時間軸、北市府協商新壽2走向

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，台北市副市長李四川昨宣布，今天會行文新光人壽，啟動合意終止契約協商程...

北市喊話新壽提解約金額 盼合意終止T17、T18地上權契約

為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市副市長李四川昨（12）日宣布，今日將發函新光人壽，盼合意終止北投士林科技園區T17、T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。