新壽發聲明籲啟動協調機制 李四川：快提合意解約補償金

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右二）今天邀集法務局長連堂凱（左二）、產業局長陳俊安（左一）、地政局長王瑞雲（右一）等一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右二）今天邀集法務局長連堂凱（左二）、產業局長陳俊安（左一）、地政局長王瑞雲（右一）等一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影

北市副市長李四川今宣布，明天正式發文新壽「共同合意終止契約」協商，新壽今再發2點聲明，籲請北市府地上權契約約定，啟動協調委員會協調機制，李四川認為，不知新壽為何要協調，市府與新壽沒有爭議，只有解約補償金還沒有共識，呼籲新壽盡快協商提出金額。

新光人壽今天發出的2點聲明，不僅強調過去9個月來，都抱著最大誠意努力促成此事。還強調北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達儘早入駐北士科T17、18有不同看法，雙方各有圖利或背信與否擔憂，故新光人壽籲請北市府依地上權契約之約定啟動協調委員會之協調機制，努力共尋最佳解決方法。

李四川則表示，市府與新壽沒有爭議，只有解約補償金還沒有共識，他也請新壽報來，市府才能編預算送議會審查，但新壽還沒報來。

