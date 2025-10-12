輝達北士科僵局難解？新壽提兩點聲明：盼與北市府合作啟動協調機制

新光人壽得標的北士科T17、T18土地開發案近來因與輝達（NVIDIA）和台北市政府談判陷入僵局，台北市副市長李四川12日宣布，明天將發函新壽要求「共同合意終止契約」。對此，新壽提出兩點聲明，籲請北市府依地上權契約之約定啟動協調委員會之協調機制，努力共尋最佳解決方法。

新壽表示，將輝達留在台灣是國家級的戰略政策，中央、地方及企業，各方均齊心協力共同完成此一對國家公益極為重要之事，故新光人壽9個月以來，均本著最大誠意期盼能努力促成此事，且於5月間與輝達簽訂合作備忘錄(MOU)；7月24日台新金控與新光金控合併後，母公司台新新光金控（2887）亦全力支持本案。就目前所面臨之困境，台新新光金控總經理於10月10日已對外表達希望各方盡最大努力並透過溝通協調以促使輝達留在台灣，而台北市政府於10月12日記者會，亦表達願與各方共同努力，讓此事圓滿順利。

新壽指出，鑒於北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達儘早入駐北士科T17、18有不同看法，而雙方各有圖利或背信與否之擔憂，故新光人壽籲請北市府依地上權契約之約定啟動協調委員會之協調機制，努力共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐北士科T17、18，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。