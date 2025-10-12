新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

針對輝達進駐北士科，新光人壽今天發出聲明稿，表達新壽願與各方合作成就此事；其次，希望北市府按照約定啟動協調委員會，努力共尋最佳解決方法。

二、鑒於北市府與新壽對於如何協力促成輝達儘早入駐北士科T17、18有不同看法，而雙方各有圖利或背信與否之擔憂，故新壽籲請北市府依地上權契約之約定啟動協調委員會之協調機制，努力共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐北士科T17、18，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。