幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川今天邀集市府相關局處首長一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影
輝達進駐T17、T18有進展，據了解，北市副市長李四川今天宣布啟動與新壽「共同合意終止契約」協商。有四大關鍵時機，一是新壽與輝達MOU已到期失效；第二，就是上周北市長蔣萬安赴議會施政報告，議員、民意氛圍都要輝達留北市。

另外，第三關鍵時機，是新壽母公司台新新光金總經理林維俊也跳下來喊話，「齊心齊力讓輝達留下來，大家坐下來談。」還有輝達也已請中央協助盤地，經濟部長龔明鑫也透露輝達最屬意T17、18中央也應該會出手與台新新光金控溝通。

據了解，李四川是在昨天向市長蔣萬安分析目前情勢，決定今天開記者會，宣布明天發文新壽啟動合意解約協商。但當然，北市府也會擔心新壽不來談，但據了解，北市府的相關沙盤推演也都有相關對應，若新壽遲遲不來談，北市府也會在10月24日的期限將T12、松南營區這兩個備案準備好。

知情人士分析，這次北市府處理輝達進駐北士科T17、18的氛圍，就與前年李四川處理大巨蛋能不能辦演唱會幾乎一模一樣，當初大巨蛋每個人都想開演唱會，但每個人也都在罵；今天新壽T17、18地上權案也是，大家都想要輝達進駐T17、18，但一邊罵北市府無能，一邊也罵新壽獅子大開口。

這名知情人士說，李四川這時出手，的確是時機到了。「MOU失效之後，新壽也開始急了」，他說，其實整個啟動協商的最大關鍵，就是新壽與輝達的MOU到期，先前李四川就曾說過，MOU失效不是卡關反而沒有被綁住的緊箍咒，尤其之前新壽跟輝達有MOU，新壽姿態都擺相當高，但與輝達MOU到期失效後，感覺新壽不斷找媒體放話。

所以現在新壽與輝達沒有MOU這個保護傘，加上議會民意支持，對市府來說，既然最終目的是大家都希望輝達留北士科，市府就可以出手跟新壽談合意解約的賠償金額。

