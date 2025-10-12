北市政將發文啟動協商機制 新壽董座魏寶生：能談是好事情
針對李四川明天即將發文給新光人壽，啟動T17、T18土地「共同合意終止契約」協商一事，新光人壽董事長魏寶生表示，這也是呼應上周台新新光金控總經理林維俊的喊話，「至少現在坐下來談是好事情」。對於李四川提到的「分手費盡量來談」，據了解，新光人壽內部認為，等到進入正式溝通程序再說，現階段不宜對外表示意見。
魏寶生指出，目前尚未看到市府正式公文，無法確定副市長李四川所提的協商方案內容為何。不過依照合約規範，若雙方出現爭議，應由新光人壽提出兩位代表、北市府提出兩位代表，再由雙方共同認可的三位專家學者組成「爭議協商委員會」，透過正式機制解決歧見。
李四川今（12）日宣布，將於明日正式發函給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商，盼能加速輝達進駐T17、T18。至於金額部分，他表示，新壽若擔憂背信問題，可「大膽地」以不受質疑的方案提出條件；價格是否合理，應由新壽依據50年地上權價值自行計算並提出。若雙方無爭議，市府將編列預算，送議會審查。
李四川強調，市府對金額不預設立場，重點是讓新壽願意合意終止契約，同時避免董事會對管理階層產生背信疑慮。
