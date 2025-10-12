快訊

「新新併」還有南港轉運站需移轉 李四川曝同意否關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右二）今天開記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右二）今天開記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。外界也關注「新新併」，除T17、T18外，新壽與北市府的幾塊設定地上權案，市府是否同意轉移？北市副市長李四川今表示，南港經貿因已完工，這一塊北市府同意新新併轉移；至於南港轉運站目前新壽正趕工，因工期嚴重落後，要提趕工計畫，核定完再來看同不同意。

李四川今天邀集相關局處召開記者會，對於新新併，目前三塊新壽的地上權案，市府是否同意轉移？李四川說，南港轉運站部分，因新壽延遲工期，前幾個月市府有要求趕工，因也有一些爭議，不過市府該給新壽的工期確定會給新壽，但如果還是延遲，每天仍會開罰30萬元，都會依照契約辦理。

李四川也釐清，很多人認為，北市府要以「新新併」為手段不同意變更主體解約。李說，在輝達宣布進駐T17、T18之前，今年三月新壽就有發公文給北市府，對於合併的主體移轉問題，其中一塊在南港經貿因已完工，這一塊市府同意新新併轉移；南港轉運站北市府當初有告知新壽，因為工期嚴重落後，要提趕工計畫，核定完再來看同不同意。

至於T17、T18，李四川說，北市府是基於新壽得標後三年來，還是素地、建築物都還沒有興建，當初就回文新壽「不同意」，並不是為了將T17、T18給輝達才說不同意要解約，當初不同意的理由是三年來T17、T18都還是素地，所以才發文新壽表示不同意移轉、要將土地收回來，因與市府當初招標發展經濟的理由有一點違背。

