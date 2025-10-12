快訊

啟動與新壽合意終止契約 李四川：T12、松南仍是備案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右）今天邀集法務局長連堂凱（左）等一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右）今天邀集法務局長連堂凱（左）等一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影

輝達進駐T17、T18卡關。北市副市長李四川今宣布啟動雨新壽「合意終止契約」協商，李說，輝達仍最屬意T17、T18，不過T12及松南營區兩塊地市府也會來進行，目前T12私地整合沒有問題；松南營區，中央也願將另一塊地釋出，這兩塊都還是輝達落腳北市備案。

李四川今天邀集相關局處，包括法務局、地政局、產發局等召開記者會，李四川說，假設T17、T18無法談妥，北市府也已經提供輝達其他備案，輝達也願意拿回去研究，如果想要T12北市府也都會來進行。

李四川說，大家都非常關心輝達能不能在台北市，就北市府的立場，就是希望將整件事講清楚，有疑慮也可以澄清，前幾天北市府也與經濟部一樣，都有接到輝達徵求是否找T17、T18以外土地，為讓輝達能有選擇其餘土地機會，北市府立場，都希望能符合輝達需求，包括原先選擇的T17、T18，所以今天才正式共同合意終止契約。

至於輝達給經濟部的期限是到10月24日，今天的記者會是就輝達首選的T17、18提出解方，至於T12及松南，T12到現在的審核是沒有問題，小地主都願意出售，現在還是備案。至於松南營區，中央現在願意將這塊地釋出來，這兩個還是會作為備案，假設T17、T18無法談妥，如果輝達想要T12也會來進行，所以10月24日之前，還是會將T12、松南送給輝達來評估。

對於今天啟動雨新壽的合意終止契約協商，是否有跟新壽討論嗎？李四川說，市府與新壽這幾個月都有溝通，當初新壽與輝達MOU，據他了解，是輝達不同意延長，所以才會發出向經濟部、北市府徵求以外的土地需求，他贊同台新金總經理對外講，現在最重要是將輝達留下來，所以正式提出合意終止契約協商，將土地還給北市府，再將土地設定給輝達。

輝達 新壽 李四川

