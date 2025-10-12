若與新壽合意解約分手費多少？ 李四川不設立場：可大膽提條件

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市副市長李四川今宣布啟動「共同合意終止契約」協商，明將正式發公文給新壽共同合意終止契約，盼盡快達成輝達進駐T17、T18。至於分手費多少？李說，新壽擔憂背信問題可以「大膽地」以不受質疑方案提條件，金額部分市府會編預算報議會審查。

對於多少金額才算合理？李四川說，是不是合理價格，還是要由新壽依據他們的經營，包括一直提很重要地上權50年的權利，那50年權利是多少錢，就由新壽提出合理金額，還有董事會不會提出背信的部分，金額部分還是需要由新壽方提出計算。

由於當初新壽提出希望107億元，李四川說，他看媒體報導，後來新壽董事長魏寶生稱那是初估，不是這個金額，所以就讓新壽提出不會有背信疑慮的金額，如果雙方都沒有爭議，就由市府編列預算送議會審查。 所以金額部分他不預設立場，原則是讓新壽願意合意終止契約，也不讓董事會會質疑新壽管理階層有背信質疑。

啟動與新壽合意終止契約協商，有沒有期限？李說，明天發函後，原則上當然希望盡快，也希望能在10月24日市府重提其餘土地給輝達之前，新壽能有一個回應是最好時間，但新壽可能還需要經董事會，所以北市府不能設定一個時間完成程序，只能說希望能盡快。

地政局長王瑞雲表示，金額部分回到契約，如果雙方合意解約，履保金及按比例的權利金，目前計算是30億元左右，至於合意解約協議的金額(分手費)， 還是應該要由新壽提出合理金額，雙方再來磋商。

李四川也澄清，他沒有聽過新壽說要求140億元，是有議員在臉書寫的，不過新壽是就簽約的50年，認為預期的利潤希望能有107億元，當時有跟新壽說明，提了這個金額，政府機關一定要編列預算，也會送到議會審查。