輝達進駐北士科有進展 李四川宣布啟動與新壽共同合意終止契約

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川今天邀集法務局長連堂凱、產業局長陳俊安、地政局長王瑞雲等一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商，希望盡快達成輝達進駐T17、T18。

台北市副市長李四川表示，經過這幾個月討論，他理解新壽董事長魏寶生擔心的背信問題，所以北市府明天就會正式發函給新壽公文，正式提出合意終止契約的協商。至於新壽擔心會被質疑背信的條件是什麼？將提出合意終止契約的金額是多少？北市府表示會透過協商與新壽坐下來談，不會讓新壽有被質疑背信，市府也才能有具體方案，可以與新壽談，如果方案合理，市府一定會編列預算審查，盡快解決這個問題。 輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川今天邀集市府相關局處首長一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影 輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右二）今天邀集法務局長連堂凱（左二）、產業局長陳俊安（左一）、地政局長王瑞雲（右一）等一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影