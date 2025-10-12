要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關，台北市副市長李四川今天邀集相關局處開記者會，盼仍朝與新壽合意終止契約方向進行，對於新新併後市府可依約終止。法務局長連堂凱澄清，不是因要給輝達才不同意換約，是因T17、18工程進度嚴重落後所做個案評估，且強制解約可能會有爭訟拖到開發時程，市府、輝達仍希望朝合意解約方向辦理。

法務局長連堂凱表示，與新壽地上權合約已寫的相當清楚，如果要消滅那他的既售公司要取得契約權利，需先取得市府書面同意，否則就是可歸責於乙方事由可終止契約，新壽今年3月就有發公文給市府，針對新新併合併後合約轉移詢問，當時市府以個案評估，認為T17、18兩塊地得標三年來開發進度嚴重落後，才不同意新壽合約轉移，不是因為市府一定樣給輝達這兩塊地。

連堂凱說，與契約當時簽訂開發時間雖然是5年，但新壽到今年底已經第4年了，加上因為新新併有同意權，不同案件要從不同狀況來看，新壽先前發函除T17、18外，也詢問南港經貿、南港轉運站兩個地上權，包含經貿案已同意更換法人、轉運站則要求提出趕工計劃，而T17、18從合理興建期程來看，地上目前仍未有動工，一年之內要蓋好不太可能，才會不同意其更換法人。

連堂凱強調，就輝達這個案來看，目前雙方都還是希望能朝合意解約方向進行，由市府先跟新壽合意解約，再將地上權移轉給輝達，若等到新新併市府強制解約，有可能是單方事由，可能會有爭訟問題，是新壽與市府合約中產生的問題，更有可能造成時程延宕，包含輝達、市府都不認為這是一個解決問題的好方法。