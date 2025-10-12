解決 T17、18 用地爭議 李四川：明發函對新壽提出合意終止

台北市政府12日上午召開記者會說明「北士科地上權轉移案」，台北市副市長李四川表示，代表台北市政府對新壽提出正式要求新壽共同合意終止契約，13日也會正式公文給新壽，也會請新壽提出合理的、不會被董事會認為背信的價格，後續才能編列預算，送議會審查，盼能共同解決問題。

李四川表示，前幾天台北市政府跟經濟部一樣，接到輝達（NVIDIA）需要再找T17、18以外的土地，為了讓輝達有選擇其餘土地的機會。他透露，到今天，T17、18還是符合原先輝達最先、最喜歡的土地。因此，今天代表台北市政府，對新壽提出，正式要求新壽來共同合意終止契約，北市府會正式公文給新壽，要求為了達成給輝達進駐的目的，在契約中合意終止。

李四川強調，依照台北市政府與新壽當初訂定的契約，是要建築物蓋好才能移轉，新壽最希望T17、18土地能夠直接移轉，但是到現在為止，新壽得標三年多，T17、18土地上面還是素地，如果先前有意的企業知道北市府可以直接移轉，這樣一定會公務人員有圖利之嫌，市政府一定要依法行政。

新壽在9月底跟輝達之間的MOU到期，李四川表示，看到台新金控（2887）總經理也出面希望希望民間跟市府坐下來談，輝達留在台北市，「我贊成他的提議」，他所提市府擔心圖利、新壽經營者擔心背信，這也是幾個月來所有的討論。他說，新光人壽董事長魏寶生也是公務人員出身相信他可以理解。

至於新壽的背信問題，李四川強調，明天會正式給新壽公文，要求雙方合意終止契約，針對新壽被質疑背信的問題，請他們提出合理金額，參採數據是什麼、如何不會背信條件，請他們送進市政府來，這樣才能有具體方案、才能坐下來談，請新壽提出一個合理的價格，讓市府編列預算，送議會審查、解決問題。