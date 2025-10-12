聽新聞
輝達總部重大進展！ 李四川宣布：明起啟動與新壽共同合意終止契約
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川今天邀集相關局處開記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商，明天將發公文給新壽共同合意終止契約，希望盡快達成輝達進駐T17、T18。
李四川表示，經過這幾個月討論，他理解新壽董事長魏寶生擔心的背信問題，所以北市府明天就會正式發函給新壽公文，正式提出合意終止契約的協商。
至於新壽擔心會被質疑背信的條件是什麼？將提出合意終止契約的金額是多少？北市府會透過協商與新壽坐下來談，不會讓新壽有被質疑背信，市府也才能有具體方案，可以與新壽談，如果方案合理，市府一定會編列預算審查，盡快解決這個問題。
