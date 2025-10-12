快訊

要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部重大進展！ 李四川宣布：明起啟動與新壽共同合意終止契約

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今天邀集相關局處開記者會宣布，北市府明天將正式公文給新壽啟動「共同合意終止契約」談判，明天就會正式公文給新壽，要求為達成這個輝達能進駐T1718。記者林麗玉攝影
李四川今天邀集相關局處開記者會宣布，北市府明天將正式公文給新壽啟動「共同合意終止契約」談判，明天就會正式公文給新壽，要求為達成這個輝達能進駐T1718。記者林麗玉攝影

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川今天邀集相關局處開記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商，明天將發公文給新壽共同合意終止契約，希望盡快達成輝達進駐T17、T18。

李四川表示，經過這幾個月討論，他理解新壽董事長魏寶生擔心的背信問題，所以北市府明天就會正式發函給新壽公文，正式提出合意終止契約的協商。

至於新壽擔心會被質疑背信的條件是什麼？將提出合意終止契約的金額是多少？北市府會透過協商與新壽坐下來談，不會讓新壽有被質疑背信，市府也才能有具體方案，可以與新壽談，如果方案合理，市府一定會編列預算審查，盡快解決這個問題。

新壽 輝達 李四川

延伸閱讀

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

新壽「霸王硬上弓」？游淑慧勸：市府解約、終止契約都站得住腳

輝達T17、T18案卡關 「新新併」能解？李四川曝無法速拿回地上權原因

輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

相關新聞

輝達總部重大進展！ 李四川宣布：明起啟動與新壽共同合意終止契約

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川今天邀集相關局處開記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽...

輝達T17、T18卡關…他點新壽明年壓力更大 北市還有2手段

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關，北市府擬以「新新併」為由與新光人壽解約T17、T18地上權。北市議員徐弘庭認為，明...

【重磅快評】和談契機浮現 解決輝達總部爭議這才是正途

台北市政府以及新光人壽為了輝達首選的北士科T17、T18用地，雙方法律戰似乎一觸即發，不過，近日情勢出現變化，和談契機浮...

要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關，台北市副市長李四川今天邀集相關局處開記者會，盼仍朝與新壽合意終止契約方向進行，對於...

新壽投資北士科至今沒收益 金管會：未逾五年限期

新光人壽得標的北士科T17、T18土地開發案近來因與輝達和台北市政府談判陷入僵局，北市府意圖以「新新併」為由與新壽解約，...

考慮以「新新併」為由 北市府：依規定有換約同意權

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關，北市府擬以「新新併」為由與新光人壽解約T17、T18地上權，北市法務局昨（11）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。