【重磅快評】和談契機浮現 解決輝達總部爭議這才是正途

台北市政府以及新光人壽為了輝達首選的北士科T17、T18用地，雙方法律戰似乎一觸即發，不過，近日情勢出現變化，和談契機浮現。其實一旦打起法律戰，只會嚇跑輝達，對市政府及新壽是兩敗俱傷，兩方坐下來談才是最好的解決方法。

北市府及新壽因這塊地劍拔弩張，在台新金新光金總經理林維俊以及台北市長蔣萬安相繼表態都說要努力協調，齊心協力，讓輝達順力落腳台北之後，情勢明顯緩和下來。本周將進入雙方和談的關鍵期。

輝達台灣總部落腳台北，並選定T17、T18，這塊當初企業投標意願不高的土地一下子身價翻漲，台北市政府和新壽的攻防戰於是展開。雙方談不攏的關鍵就是價格，回到契約精神，理性談判即可，根本沒有必要演變成法律戰。

以價格來說，新壽董事會通過的107億元，是新壽及輝達在MOU（合作意向書）上談定的數字，雖然是一旦地上權轉移時，由輝達付給新壽做為補償金，並不是市政府付給輝達的解約金，但是這個價格很難被市府及社會大眾接受。

理由很簡單，一來，即使是用壽險業不動產投資收益的方式計算，是計算地上權50年的潛在開發利益，但是未來50年的變化誰能預知？此種計算方式在商業上是否合理，恐見仁見智，市政府認定為此舉涉「間接圖利」新壽，堅持不讓，是職責所在，可以理解。二來，新壽在取得地上權三年多之後，未見明顯開發進度，雖然是因為先前考量新壽的財務狀況，及新光金公司派及改革派的經營權之爭，後來又有「新新併」（台新金併新光金）等過程，但這些開發延宕的責任也仍是新壽要自行承擔。台北市長蔣萬安拋出不容該土地荒煙蔓草，很能說服社會大眾。

但是這也不代表市政府有足夠的理由強制收回T17、T18的地上權，尤其是市政府若打算以「新新併」的名義，強制收回，這在法理上有很大爭議。即使在地上權標售的合約中，市政府對於得標者一旦被合併有換約的同意權，市政府的確是可以「不同意」，但是回到事情本質，「新新併」是對新壽的財務更加健全，用這個理由反而要強制收回地上權，在合法性跟合理性上，都顯得薄弱，也與政府鼓勵金融合併的大政策牴觸。更不要說，若金融機構合併之後，即動搖了原本的債權債務關係，這對金融穩定將是一大殺傷力。

輝達來台灣設區域總部，對台灣發展AI產業是一大助力，既然到目前為止，輝達的首選還是T17、T18，市府與新壽在這件事情上，都要盡最大的努力，進行曠日廢時法律戰絕對是下下策，回到談判桌，才是解決問題的第一步。