輝達T17、T18卡關 他點新壽明年壓力更大..北市還有2手段

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關，北市府擬以「新新併」為由與新光人壽解約T17、T18地上權。北市議員徐弘庭認為，明年對新壽來說壓力更大，因明年全台要做「會計項目準則換軌」，由RBC轉為未來TW-ICS，會有「資本標準可清償能力」規範。這個對新壽來說，壓力更大。

徐認為，新壽沒有太大籌碼，反而是北市府可以有一些談判，還包括依照T17、18合約2027年就得要完工，現已經2025年10月，以目前還是素地情況下，可能在2027年2月之前完工？未來北市府只能罰款，但現在其實北市府就可以糾正，要求新壽改善。

另外，還有地租也是一個手段，地租可以讓新壽有壓力，儘管地是隨著擁有的價值下降，不過地租是不斷上升，北市府也可以作為手段，他認為北市府手上是有武器的，是可以跟新壽談判合意解約。

徐認為，新壽一直不動工，業界很少會遇到企業標到地上權，取得五十年開發許可，放到現在三、四年不動工，根本浪費自己時間，對新壽來說，過去幾年的資本適足率RBC也有其辛苦地方，也怕不賺錢，卡死在這裡。