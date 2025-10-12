新壽投資北士科至今沒收益 金管會：未逾五年限期

新光人壽得標的北士科T17、T18土地開發案近來因與輝達和台北市政府談判陷入僵局，北市府意圖以「新新併」為由與新壽解約，此外，由於壽險業者投資不動產亦有相關規定，外界關心新壽取得土地後尚未動工，是否有違規問題？對此，金管會保險局11日表示，新壽2022年2月取得北士科地上權尚未屆滿法令規定的五年期限。

針對北市府想以新新併作為合約變更規定，法界各有不同意見，新壽與北士科雙方合約層面的爭議，並非金管會可介入的範疇。至於外界質疑土地利用是否超過期限，金管會保險局解釋，根據「保險業辦理不動產投資管理辦法」第六條規定，保險公司投資「達可用狀態之不動產」時，應以兩年內產生收益為原則。

而新壽屬於「投資於素地」，根據上述辦法規定，應按取得時規劃之時程確實辦理開發，最長應於取得日起五年內（不含申請建造執照前之都市設計審查及審議期間）興建完工並符合即時利用並有收益基準。新壽是在2022年2月取得北士科地上權，至今約三年半，因此尚無違反規定時限。

不過，保險局也提醒，若屆期未完工並符合即時利用規定，可能涉及違反「保險業辦理不動產投資管理辦法」，金管會得依保險法第168條第5項第3款規定予以處分。根據該規定，可處新台幣100萬～1,000萬元罰鍰，或解除其負責人職務，其情節重大者，並得廢止其許可。

新光人壽董事長魏寶生則回應表示，自去年接手以來，已依程序定期向董事會報告T17、T18進度，並隨時更新相關變更設計情況；若涉及主管機關核准事項，也均依法申報。他強調，目前新壽針對此案在保險法上均合乎規定，同時期盼，能與北市府及合作夥伴輝達坐下來好好談，共同尋求解方。