北市府：「新新併」後 市府有換約同意權

北市府擬以「新新併」為由與新壽解約Ｔ17、18，引發質疑，北市法務局長連堂凱昨指出，根據合約規定，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」存續公司才能繼受地上權。北市府本來就有換約的同意權，外界不應混淆事實，以訛傳訛。

輝達海外總部坐落北士科Ｔ17、18卡關，台新新光金控總經理林維俊呼籲各方共同尋求解方。台北市長蔣萬安昨指出，市府會盡一切努力爭取輝達落腳台北，也會跟各方努力，讓這件事圓滿順利。

連堂凱指出，新壽公司未取得市府書面同意讓存續公司繼受契約權利，依契約規定，可以「可歸責於新壽事由」終止契約，收回土地。新壽標下Ｔ17、18至今，開發進度嚴重落後，市府會堅守合約，確保士林科技園區的土地能盡快開發。

另外，連堂凱表示，外界有心人士提出「市府政策反覆、嚇跑外資」，其實市府與新壽公司間其他案件，如「南港經貿地上權案」完成並已進入營運階段，市府已請新壽公司可依約來文取得本府同意。

連堂凱說，「南港轉運站ＢＯＴ案」進度落後，也是請新壽來說明合併後如何改善工程進度，市府就每一獨立案件依約審查。

國民黨議員游淑慧昨說，新壽否認一百四十億元，何不直接說底價，讓市府送議會審查。合意解約、終止契約，台北市站得住腳，不如雙方合意解約、和平分手，新壽應講清楚想要的條件。