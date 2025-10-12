新壽T17、T18開發進度慢 金管會：未違反五年期限
新光人壽得標的北士科T17、T18土地開發案後，至今尚未動工，是否有違規問題？對此，金管會保險局昨（11）日表示，新壽2022年2月取得北士科地上權尚未屆滿法令規定的五年期限。
保險局解釋，根據保險業辦理不動產投資管理辦法，保險公司投資「達可用狀態之不動產」時，應以兩年內產生收益為原則。而新壽屬於「投資於素地」，根據上述辦法，應按取得時規劃之時程確實辦理開發，最長應於取得日起五年內（不含申請建造執照前之都市設計審查及審議期間）興建完工並符合即時利用並有收益基準。新壽是在2022年2月取得北士科地上權，至今約三年半，因此尚無違反規定時限。
不過，保險局也提醒，若屆期未完工並符合即時利用規定，根據該規定，可處新台幣100萬～1,000萬元罰鍰，或解除其負責人職務，其情節重大者，並得廢止其許可。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言