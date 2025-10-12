新壽T17、T18開發進度慢 金管會：未違反五年期限

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

新光人壽得標的北士科T17、T18土地開發案後，至今尚未動工，是否有違規問題？對此，金管會保險局昨（11）日表示，新壽2022年2月取得北士科地上權尚未屆滿法令規定的五年期限。

保險局解釋，根據保險業辦理不動產投資管理辦法，保險公司投資「達可用狀態之不動產」時，應以兩年內產生收益為原則。而新壽屬於「投資於素地」，根據上述辦法，應按取得時規劃之時程確實辦理開發，最長應於取得日起五年內（不含申請建造執照前之都市設計審查及審議期間）興建完工並符合即時利用並有收益基準。新壽是在2022年2月取得北士科地上權，至今約三年半，因此尚無違反規定時限。

不過，保險局也提醒，若屆期未完工並符合即時利用規定，根據該規定，可處新台幣100萬～1,000萬元罰鍰，或解除其負責人職務，其情節重大者，並得廢止其許可。

