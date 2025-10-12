考慮以「新新併」為由 北市府：依規定有換約同意權

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關，北市府擬以「新新併」為由與新光人壽解約T17、T18地上權，北市法務局昨（11）日表示，如果新壽因合併而消滅，新壽必須「先取得北市府書面同意」，這是合約明文規定，本來市府就有換約同意權。

針對新壽在北士科T17、T18地上權案的合約問題，北士法務局長連堂凱昨天說明，根據合約規定，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，存續公司才能繼受地上權，市政府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權，外界不應混淆事實，以訛傳訛。

連堂凱指出，新壽公司未取得市府書面同意讓存續公司繼受契約權利，依契約規定，可以「可歸責於新壽事由」終止契約，收回T17、T18土地。

連堂凱強調，新壽標下T17、T18兩塊地至今，開發進度嚴重落後，土地仍是空地一片。市府會堅守合約，確保士林科技園區的土地能儘快開發，落實其產業發展的目標。

至於有律師以「公司法第75條消滅公司權利、義務由存續公司承受」為由，進行無端批評，連堂凱反駁，他曾任執業律師，法務局同仁也都知悉相關法律，該律師臉書貼文下方留言也有網友提醒，本府與新壽公司合約約定，甲方（市府）就乙方消滅後存續公司是否可繼受契約權利，契約約定市府有可否之權利，存續公司本應承受該契約義務，公務人員依法行政，依約審查、個案判斷，絕非橡皮圖章，且盼外界勿以訛傳訛。

有人質疑「市府政策反覆、嚇跑外資」，連堂凱表示，市府與新壽公司間其它案件，如「南港經貿地上權案」完成並已進入營運階段，已請新壽公司可依約來文取得同意；「南港轉運站BOT案」因該案工程進度落後，請新壽公司向市府說明釐清合併後如何改善工程進度，再審酌是否同意，市府就每一獨立案件依約審查，何來政策反覆？

北市府表示，依合約規定，若可歸責於對方，導致契約中止，可沒收履約保證金，目前T17的履約保證2.19億元、T18是1.46億元，共3.65億元，且已經繳付的地租也不退。至於新壽已繳交的權利金，市府認為這部分可依比例退還，至於比例是多少，會再和財政局、地政局討論。