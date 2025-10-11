「新新併」真能當與新壽解約理由？北市引述合約：本就有換約同意權

輝達進駐北士科T17、T18進度卡關，台北市長蔣萬安10日表示，新光人壽得標後閒置，荒煙蔓草、沒有任何開發行為，市府不容許，將依約收回土地。外界質疑該作法是否可行及市府態度反覆，北市法務局對此說明，依據合約，新壽因合併而消滅，要取得北市書面同意，本來市府就有換約同意權。

針對新壽在北士科T17、T18地上權案的合約問題，北士法務局長連堂凱說明，根據合約規定（第4.2.1條），如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，存續公司才能繼受地上權，市政府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權，外界不應混淆事實，以訛傳訛，對承辦法律業務的基層公務員並不公平。

連堂凱指出，新壽公司未取得市府書面同意讓存續公司繼受契約權利，依契約規定（第9.1.2.15條），可以「可歸責於新壽事由」終止契約，收回T17、T18土地。

連堂凱強調，新壽標下T17、T18兩塊地至今，開發進度嚴重落後，土地仍是空地一片。市府會堅守合約，確保士林科技園區的土地能盡快開發，落實其產業發展的目標。

至於有律師以「公司法第75條消滅公司權利、義務由存續公司承受」為由，刻意進行無端批評，連堂凱反駁，他曾任執業律師，法務局同仁也都知悉相關法律，該律師臉書貼文下方留言也有網友提醒，本府與新壽公司合約約定，甲方(市府)就乙方消滅後存續公司是否可繼受契約權利，契約約定市府有可否之權利，存續公司本應承受該契約義務，公務人員依法行政，依約審查、個案判斷，絕非橡皮圖章，且盼外界勿以訛傳訛。

有人質疑「市府政策反覆、嚇跑外資」，連堂凱表示，市府與新壽公司間其它案件，如「南港經貿地上權案」完成並已進入營運階段，已請新壽公司可依約來文取得同意;「南港轉運站BOT案」因該案工程進度落後，請新壽公司向本府說明釐清合併後如何改善工程進度，再審酌是否同意，市府就每一獨立案件依約審查，何來政策反覆？