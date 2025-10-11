何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席出席「2025台灣的孝─百善孝為先活動」受訪。記者楊正海／攝影
輝達用地T17、T18陷僵局，「新新併」成北市府與新壽攻防焦點，台北市長蔣萬安下午出席出席「2025台灣的孝─百善孝為先活動」受訪，對於讓輝達落腳台北、何時和新壽談？蔣萬安說，會讓這件事圓滿順利。

針對「新新併」台北市副市長李四川日前表示，新壽若因「新新併」要來變更主體，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約；新壽董事長魏寶生表示，北市府若以「新新併」為由主張收回地上權，恐怕不合理，若遭不當處理，勢必會尋求法律救濟。

台新新光金控總經理林維俊昨晚出席台北101國慶展演活動時公開表態，呼籲各方冷靜以對、共同尋求解方。台北市長蔣萬安下午受訪指出，市府的立場一直非常清楚，會盡一切努力爭取輝達落腳台北，也會跟各方努力，讓這件事圓滿順利。

