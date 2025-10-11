快訊

新壽「霸王硬上弓」？游淑慧勸：市府解約、終止契約都站得住腳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照

輝達入駐北士科T17、T18陷卡關，台北市議員游淑慧今在臉書指出，合意解約、終止契約，台北市長蔣萬安和北市府，兩路徑都站得住腳，不如雙方合意解約、和平分手，新壽就講白要的條件，不要閃閃躲躲，且單方面做對自己有利的決定。

游淑慧表示，新壽否認140億，但被副市長李四川戳破後，現在也不說自己要多少，何不就直接來文說底價，讓市府送議會審查，只要條件大家都覺得合理。

她說，市府有終止契約的權力，但也不希望大家因為扯皮和口水戰，而耽誤輝達的投資。市府終止契約、依約依法

如果合意解決這條路走不通，市府就按照契約的規定執行自己的權利。

游淑慧指出，當初得標的原新壽在新新併後既然已消滅，按照合約第九章，市府就可終止契約，且終止契約是因為可歸責原新壽。原新壽要跟人家合併前，就應該事先考量到合約中有註明，市府可以終止契約的權力。而原新壽在跟輝達簽MOU前，也知道契約中寫明，他無權直接移轉土地租約。

游淑慧表示，這兩件事契約都寫得很清楚，而且是他們在110年簽定時，大家互相討論過且同意的內容和規範。現在是新壽先不管不顧這些契約條款和精神，單方面做對自己有利的決定，明知而故作，難免讓市府和外界有「霸王硬上弓」之感。

游淑慧表示，她尊重新壽自己的商業考量，但市府也要考慮合約的公平精神，建議「新新壽」再看看契約吧，要回歸契約精神的是新新壽。

游淑慧也表示，這個地上權契約是台北市地政局的土地。她特別去查了其他財政局簽的地上權契約，也都有同樣的規範。也就是市府是公平一致的合約簽定。對新光是這樣，對南山、富邦也是這樣，不是對新壽特別嚴格。市政府不可能兩套標準別的得標者也沒有出現相同問題。

契約 新壽 輝達 游淑慧

相關新聞

若新壽T17、18遭「強制解約」？北市府強硬：履約保證金全沒收

北市府擬以「新新併」為由與新壽解約T17、T18，北市法務局今表示，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面...

因「新新併」解約T17、T18法理難行？北市法務局長嗆：我也是律師

北市府擬以「新新併」為由與新壽解約T17、18，但網路上有法界人士認為「法理上難行」對此，北市法務局長連堂凱指出，他也曾...

輝達案北市用新新併反擊 估價師：擊中要害了、新壽恐一毛錢也拿不到

新壽T17、T18地上權移轉輝達案，高潮迭起，最新進度是，台北市長蔣萬安表示，因新光人壽在「新新併」後已依法消滅，市府將...

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

房市趨勢專家李同榮指出，輝達看中台灣AI發展實力，選擇來台設立海外總部，本是天上掉下來的禮物好事一樁，但至今近四個月，輝...

「一起把輝達留下來」北士科之爭 台新新光金控總經理林維俊說話了

台新新光金控贊助台北101的國慶日煙火演出，台新新光金控總經理林維俊在煙火施放前受訪指出，台新新光金控對這件事情的立場是...

